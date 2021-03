Pinto da Costa garante que 70 milhões de euros vão ser pagos até julho

O adiamento do reembolso do empréstimo obrigacionista ‘2017-2020’, em junho do ano passado, para o próximo dia 9 de junho, leva a que a SAD do FC Porto tenha de pagar simultaneamente aquele e o mais recente empréstimo obrigacionista ‘2018-2021’, no valor global de 70 M€. O cenário de um novo adiamento até poderia estar em cima da mesa, mas não é essa a ideia do FC Porto.





"Nos nossos planos, se tudo correr normalmente, um vai ser pago antecipadamente, antes de junho, e o outro em julho. Vão ser pagos os dois", referiu Pinto da Costa, reiterando também a expectativa de "sair do acordo de fair play financeiro no final desta temporada".Sobre a situação financeira, justificou o capital próprio negativo da SAD, apontou um prejuízo de 27 M€ devido à pandemia e criticou o atraso nos pagamentos de IVA ao clube, no valor total de 9,2 M€, por parte do Estado.