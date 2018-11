Pinto da Costa: «Há clubes que gastam fortunas em advogados, é porque precisam»

No dia em que o Estádio do Dragão comemora 15 anos desde a inauguração, Jorge Nuno Pinto da Costa falou ao Porto Canal sobre a história da nova casa portista, mas não deixou passar a oportunidade para enviar um recado ao rival Benfica."Parece que há clubes que gastam fortunas em advogados. É porque precisam. É como tudo. Se eu tiver uma constipação, vou à farmácia. Se tiver uma coisa mais complicada, já vou ao centro de saúde. Mas se me doer o estômago, vou ao hospital. Quando de repente chega uma fornada de advogados a um clube, a troco de milhões, é porque esse clube está muito doente", comentou, referindo-se aos processos judiciais que envolvem os encarnados.No entanto, as críticas de Pinto da Costa estenderam-se também às autoridades políticas, as quais o líder azul e branco acusou de centralismo."O Ministro das Finanças teve de acelerar o Orçamento de Estado para ir ver o Benfica, mas não foi para a tribuna. Ou lhe vedaram a entrada ou ele se afastou da tribuna. Mas aqui, exceto o Ministro do Ambiente, que vem como amigo, não vemos cá mais ninguém. No dia em que o FC Porto completou 125 anos, tinha uma chamada perdida de um número que não conhecia e que fui depois alertado que pertencia ao Presidente da República. De resto, o FC Porto foi completamente ignorado", lamentou.