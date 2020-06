Pinto da Costa já chegou ao Dragão Arena

Jorge Nuno Pinto da Costa já se encontra presente no Dragão Arena para participar do ato eleitoral que vai ditar o futuro do FC Porto para os próximos quatro anos. O presidente dos dragões e candidato pela Lista A a estas eleições já chegou, assim como Adelino Caldeira, candidato a vice-presidente pela mesma lista.





O líder azul e branco, recorde-se, tenta ser reconduzido no poder, tendo, desta feita, concorrência. Nuno Lobo e José Fernando Rio fazem frente a Pinto da Costa na luta pela chegada à direção, respetivamente pelas listas B e C.