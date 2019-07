Pinto da Costa já está no Olival

FC Porto regressa ao Olival após 'caso Danilo': a chegada dos protagonistas



O FC Porto tem treino marcado para as 17 horas, no Olival, e as atenções estão centradas na reintegração de Danilo Pereira nos trabalhos da equipa, depois do desentendimento com Sérgio Conceição que ditou o seu afastamento do estágio no Algarve. Tanto o capitão como o treinador já estão no centro de treinos, assim como o presidente Pinto da Costa.Apesar de toda a turbulência interna provocada pelo conflito entre o capitão e o treinador,sabe que Danilo Pereira não será alvo de qualquer procedimento disciplinar por parte da SAD. Nem sob o ponto de vista formal, através de um processo, nem informal, com um mero afastamento prolongado do grupo de trabalho, conforme aconteceu com Moussa Marega no início da época passada.A situação provocou mossa, mas é ultrapassável por Sérgio Conceição e pela SAD, até porque teve como protagonista um jogador que sempre teve um comportamento exemplar no FC Porto. Aliás, uma postura que lhe valeu subir esta época ao topo da hierarquia dos capitães, após a saída de Héctor Herrera. A partir daí, o julgamento final será feito pelo tribunal do Dragão, que terá oportunidade de ditar a sua sentença no sábado.Promovido a capitão do FC Porto após a saída de Héctor Herrera, o internacional português deverá continuar a envergar a braçadeira, tal como tem feito nesta pré-temporada, apesar do sucedido. Tanto os responsáveis dos dragões como o jogador terão entendido estarem reunidas as condições necessárias para que Danilo Pereira continue a cumprir este papel, contando, de resto, com um lote de referências do grupo como subcapitães para o auxiliarem como tal. O lote de ‘adjuntos’ do médio contempla por estes dias nomes como Alex Telles, Corona, Pepe e Marcano. É esperado que tanto o próprio Danilo Pereira amadureça no cumprimento do seu papel como capitão como os subcapitães sustentem esse crescimento.(em atualização)