Pinto da Costa lembra passado de Cláudia Santos: «Foi colocada fora da Liga pelos clubes»

Em entrevista ao Porto Canal, Pinto da Costa abordou também a polémica em torno da escolha de Cláudia Santos para o Conselho de Disciplina da FPF por parte de Fernando Gomes, considerando que este nome "é incompreensível", especialmente pelo seu passado e pela forma como "foi colocada fora pelos clubes" da Liga.





"Esse nome é incompreensível. Disseram-me que a AF Porto não subscreveu a lista do Dr. Fernando Gomes porque não subscreveria uma lista onde estivesse essa senhora. Foi para mim uma nomeação incompreensível. Esteve no Conselho de Disciplina da Liga, no tempo do Duque e do Mário Figueiredo, foi colocada fora pelos clubes, por 10 clubes, quando entrou o Dr. Pedro Proença, foi posta fora por 9 clubes contra 1, que foi o Benfica", começou por apontar.Pinto da Costa vai mais longe e compara a situação com a do juiz do caso Rui Pinto. "Essa senhora, nas aulas, dito por outros colegas, dava como exemplo de más decisões dos tribunais tudo o que absolvesse do FC Porto. O juiz ficou afastado do caso do Rui Pinto e eu não percebo se esse juiz, por ter qualquer coisa do seu benfiquismo nas redes sociais, não pode julgar o Rui Pinto, e agora esta senhora que foi corrida da Liga por 9 clubes, menos o Benfica, aparece agora como presidente do CD da FPF. É incompreensível".