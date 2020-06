Pinto da Costa: «Luís Duque só por brincadeira!»

Em entrevista ao Porto Canal, Pinto da Costa fez um balanço da Assembleia Geral extraordinária da Liga, elogiou o trabalho de Pedro Proença e deixou um comentário com uma ponta de ironia a propósito da revelação feita por Luís Filipe Vieira, que havia adiantado ter sido contactado por dois possíveis candidatos.





"A posição do FC Porto foi igual à de todos. O Pedro Proença apresentou um resumo da sua atividade, todos reconhceram que foi brilhante e depois apresentou um novo modelo de governação, que contou com a aprovação de todos, que será naturalmente alvo de alguns retoques. Não houve nenhuma contestação porque o trabalho que apresentou foi eolucidativo do que tem feito e do que quer fazer. Se vai depois recandidatar-se ou não, só ele saberá. Da minha parte gostaria que o fizesse, mas ele o saberá. Isso nem foi minimamente falado. Se ele avançar terá de haver acerto estatutário, porque passa por alterção de modelo. Mas isso passa por ele estar ou não disponível. E eu espero que esteja. Ele transformou uma Liga praticamente falida que pode neste momento ajudar os clubes da 2.ª Liga com dinheiro que tem de reserva", declarou.Relativamente ao que o presidente do Benfica referiu, PdC mostrou-se incrédulo com a possibilidade de um dos possíveis candidatos ser Luís Duque. "O Dr. Luís Duque só por brincadeira é que se pode admitir... Então agora vamos ao Mário Figueiredo. Se o Pedro Proença herdou a Liga do Luís Duque, ia agora entregá-la a quem a deixou como estava? Isso não é para se levar a sério."Por fim, o líder portista assumiu não entender as declarações do homólogo benfiquista, que falou em vassalagem de Pedro Proença a outros presidentes de clubes. "Não faço ideia. Não sei a relação que ele [Proença] tem com os presidentes. Nunca o vi falar com ninguém. Ao presidente do FC Porto nunca prestou nem eu aceitaria. Se o Pedro Proença prestasse vassalagem a alguém, seria contra o seu espírito de árbitro que ele mantém. Foi o melhor árbitro do mundo e mantém esse espírito."