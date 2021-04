Pinto da Costa mantém convicção de que vai renovar com Sérgio Conceição

Pinto da Costa mantém total confiança de que Sérgio Conceição vai continuar a ser o treinador do FC Porto na próxima época. "Mantenho a convicção de que o Sérgio Conceição vai continuar cá. Quando nos entendermos comunicaremos, não por pressões de outros", vincou o presidente dos dragões à margem de uma conferência sobre a devolução de dois empréstimos obrigacionistas.





Houve ainda tempo para um breve balanço sobre a participação do FC Porto na Liga dos Campeões. "Acho que foi uma participação excelente. Só não estou de acordo quando dizem que demos muita luta ao Chelsea, o Chelsea é que deu luta ao FC Porto. Aproveitaram dois erros individuais para marcar dois golos no primeiro jogo, mas, no geral, foram dois jogos em que o FC Porto foi superior ao Chelsea", considerou Pinto da Costa.