Pinto da Costa: «Mourinho bateu o recorde dos 100 metros para festejar com Costinha»

O episódio desta terça-feira da série informativa 'Ironias do Destino', no Porto Canal, levou Pinto da Costa a 2003, ano, entre outras coisas, da conquista da Taça UEFA pelo FC Porto, com José Mourinho ao leme.





Diretamente de Sevilha, cidade que recebeu essa final com o Celtic, o presidente do FC Porto foi taxativo sobre a passagem pelo clube do atual treinador da Roma: "O Mourinho também era muito extrovertido, festejava com grande euforia, ficou célebre aquela corrida quando empatámos em Manchester, bateu o recorde dos 100 metros para ir festejar com o Costinha. Era efusivo, muito exuberante, uma passagem que ele e eu recordamos com muita satisfação e saudade."Mas isso já foi depois da tal conquista da Taça UEFA, feito conseguido, segundo Pinto da Costa, contra tudo e todos. "Lembro-me de tudo, porque havia uma campanha contra o FC Porto liderada por um indivíduo que até tinha trabalhado connosco, que dizia que o FC Porto venceu em 87, que tinha sido casual, que nunca mais iria vencer e nós estávamos apostados em mostrar que isso não era verdade e felizmente mostrámos", disparou o líder dos dragões, sem identificar o alvo.Pinto da Costa, de resto, também comentou a famosa conferência de imprensa de apresentação de José Mourinho no FC Porto, quando o treinador prometeu ser campeão no ano seguinte.

"Acreditei. Quando ele fez essa afirmação no primeiro dia, no balneário do Estádio das Antas, ele tinha estado comigo longas horas a preparar a época seguinte, por isso sabia do que estava a falar. Tínhamos já contratado grandes jogadores, como Maniche, Paulo Ferreira, Pedro Emanuel, portanto sabíamos que iríamos formar uma equipa de muito valor. Ele estava ciente disso, naturalmente que é sempre um risco fazer uma afirmação tão perentória, mas eu acreditava nas possibilidades dele e da equipa que estávamos a formar", arrancou Pinto da Costa.



E prosseguiu assim: "De facto, há uma coisa importante, ele venceu a Taça UEFA, mas foi ele que conseguiu o apuramento para a prova, porque, quando ele tomou conta da equipa (n.d.r.: a substituir Octávio Machado, em 2002), estávamos longe dos lugares europeus e só no último dia, com uma vitória em Paços de Ferreira, é que conseguimos o apuramento para a Taça UEFA."



Foi dito e feito. "Ganhámos o campeonato sem qualquer sombra de dúvida e de discussão, toda a gente reconheceu que éramos a melhor equipa e vencemos também a Taça de Portugal, logo a seguir à vitória de Sevilha. Uma estreia (de Mourinho) em grande, que haveria de continuar na época seguinte com feitos maiores", atalhou o presidente, ciente de que "a final da Taça UEFA foi um dos jogos mais emocionantes" a que assistiu como presidente.



A vitória perante o Celtic, resumiu-a assim: "Foi emocionante, resultado de 3-2 no prolongamento, estivemos duas vezes a ganhar, eles empataram duas vezes, sempre pelo Larsson, que era exímio no jogo de cabeça. A cinco minutos do final do prolongamento, fizemos o golo e foi uma explosão de alegria incrível, os últimos minutos foram de um sofrimento tremendo. Mas no final toda a gente reconheceu que tinha sido um grande jogo e que o vencedor foi realmente quem mereceu mais."



E concluiu sobre a festa privada com José Mourinho: "Trocámos aquele abraço de quem tinha atingido o objetivo. Porque quando o Mourinho veio para cá, ele não estava para vir para cá, estava a um passo de um rival nosso. Uma das coisas que foi importante para o convencer a vir, foi a promessa que lhe fiz de que íamos fazer um plano e um projeto para voltar a ganhar uma prova internacional. Ele acreditou na qualidade dos jogadores que íamos buscar, no trabalho dele e não ganhou uma, ganhou duas, a Taça UEFA e, no ano seguinte, a Champions. Foi um ciclo fantástico, não só do clube, como também da vida dele."