Pinto da Costa: «Mourinho estava disponível para fazer meia época no FC Porto»

O FC Porto de José Mourinho ganhou quase tudo, incluíndo uma Taça UEFA e uma Liga dos Campeões, mas podia ter conquistado mais troféus vários anos depois. Isto porque, segundo revelou Pinto da Costa, esta sexta-feira, o técnico podia ter assumido a equipa a meia da época 2013/14, após a saída de Paulo Fonseca e ainda antes de subir ao comando Luís Castro.





Um passo que podia ter sido concretizado, mas que não foi possível porque o 'Special One' já estava comprometido com o Manchester United para a temporada seguinte."Quando, aqui há umas épocas, ficámos sem treinador a meia da época, que depois veio fazer a fase final da época o Luís Castro, eu abordei o Mourinho, que tinha contrato com o Manchester United mas só ia começar na época seguinte, se podia vir fazer o fim da época antes do Manchester. O que parecia impossível... E foi. Mas não por ele. Ele disse que sim. Havia na altura uma final da Taça, uma final da Taça da Liga e ele disse que vinha. E quando estávamos a pensar que era possível o Manchester United não autorizou com o argumento de que podíamos ser adversários numa prova europeia. Mas muita gente ignora que, sem pôr qualquer condição, o Mourinho estava disponível para fazer meia época pelo FC Porto numa emergência. Isso é uma realidade. É um facto que é desconhecido, mas pelo qual tenho gosto porque demonstra o afeto com que ficou", lembrou o presidente, recordando ainda outro gesto que ficou marcado, esse na época 2002/03."Acho que há um momento em que a equipa e toda a gente acreditou que com aquele treinador era tudo possível. Quando perdemos 1-0 em casa com o Panathinaikos, no fim do jogo o público deu uma ovação que cheirava a despedida da prova e o míster fez sinal de calma. E esse gesto, aquele entusiasmo dele, foi contagiante para toda a gente. Lembro-me que a princípio disse que ia ser difícil, mas quando vi aquilo tive a certeza que íamos lá ganhar. E ganhámos. Fizemos um jogo fantástico. E aquela confiança nele próprio, sabendo que ia dar a volta, que transmitiu a todos, fez-nos acreditar que era possível ganhar sempre. Sabíamos da competência dele, da equipa e sabíamos quanto todos queríamos igualmente. Não era possível perguntar quem queria mais. Eram todos, igualmente. E isso foi muito importante. Foi decisivo para que toda a gente passasse a acreditar que era tudo possível", concluiu.