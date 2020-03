Pinto da Costa: «Muitos em agosto já nos davam como perdidos...»

Como é habitual, o Relatório e Contas da SAD do FC Porto contou com uma mensagem de Pinto da Costa, presidente da sociedade. O líder portista aproveitou a ocasião para elogiar "a fibra da equipa", que depois "da contrariedade forte" que foi a não qualificação para a Liga dos Campeões, se reergueu e chega a esta fase da época com as ambições intactas de reconquistar o título português.





"Estamos a meio do caminho e ainda é tudo provisório. Os balanços, como sempre, fazem-se no fim, mas há coisas que não mudam e é seguro dizer-se que o FC Porto chega a meados de 2019/20 com a mesma ambição de todas as temporadas: terminar a época maior do que quando a começou, o que significa ter um palmarés mais vasto e ter dado aos adeptos motivos para festejar. O ano desportivo começou com uma contrariedade forte, com impacto desportivo e financeiro, que foi a não qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões – que poderia, em boa verdade, ter sido garantida durante a época passada, caso tivesse havido verdade desportiva na Liga portuguesa. Ainda assim, quando muitos, logo em agosto, nos davam como perdidos e arredados das grandes discussões desta época, a nossa equipa teve uma reação forte em todas as provas e demonstrou uma vez mais a fibra de que são feitos os que servem o FC Porto", começou por dizer o responsável máximo dos dragões."Nos próximos meses, vamos prosseguir a luta pelos nossos objetivos, que passam por tentar vencer todos os jogos e, assim, conquistar o máximo de troféus que pudermos. Muitos poderão dizer que ganhar é sempre o melhor remédio para tudo, mas sei bem que no FC Porto é muito mais do que isso. É o que nos move, é para isso que trabalhamos e é por isso que os nossos adeptos anseiam. É por eles que nunca desistimos", escreveu Pinto da Costa no documento enviado à CMVM.