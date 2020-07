Pinto da Costa: «Nakajima entrou numa autêntica paranóia»

Pinto da Costa revelou alguns pormenores relacionados com Nakajima. "Foi um problema de saúde, psicológico. Nakajima entrou em pânico. Não foi capaz de ultrapassar os problemas. Por ser estrangeiro e não perceber o que se passava à volta entrou numa autêntica paranóia. Mas não temos pena de morte no FC Porto", disse o presidente do FC Porto citado pelo Jornal de Notícias.





Pinto da Costa deixou uma garantia, dando o caso por encerrado: "É um jogador em quem acreditamos e para o ano fará parte do plantel".O presidente dos dragões referiu que não ainda discutiu saídas e entradas com Sérgio Conceição e falou sobre Jorge Jesus, que está de regresso ao Benfica. "É meu amigo. Não misturo as coisas. Sempre conseguimos pôr isso de lado e manter uma amizade para além das rivalidades que possam existir".