Pinto da Costa: «Não temos cartilheiros para fazerem a propaganda dos nossos jovens»

No rescaldo do clássico entre FC Porto e Sporting, Pinto da Costa, presidente dos azuis e brancos, comentou a conquista de mais um título para o clube da cidade Invicta, o 29.º da história do clube, o qual diz ter sido conquistado com toda a justiça.





"Ninguém pode pôr em causa a justiça deste título. Só uma equipa como o FC Porto, só um clube como este é que conseguía, depois da situação em que estava em janeiro, no final da primeira volta, com sete pontos de atraso, onde alguns fizeram um funeral, virar uma desvantagem de sete que alguns anunciavam para dez. Ficámos com oito pontos de avanço. É uma prova do que é o FC Porto", afirmou o líder dos dragões, em declarações ao Porto Canal.Confrontado com o facto de Sérgio Conceição ter lançado vários jovens ao longo da presente temporada, Pinto da Costa sublinhou a qualidade existente nos jovens do Olival, lançando ainda uma farpa ao rival Benfica."Nós apresentámos vários jovens, temos outros do mesmo valor. Nós não temos cartilheiros para fazerem a propaganda dos nossos jovens. Porque se os tivéssemos tudo o que se diz do Seixal teria que ser dito a dobrar nos nossos campos onde se lançam os jovens", apontou."Depois daquela derrota na Taça da Liga, com aqueles acontecimentos empolados através dos quais as pessoas viram uma forma de pregar os pregos no caixão, o clube mostrou que não se deixa vencer seja pelo que for, seja por quem for.""Toda a gente reconhece o valor do Sérgio Conceição. Pela forma de trabalho, mas também pelo espírito. É indomável. É como um dragão que assumiu as cores do FC Porto. Só com este espírito é que tem sido possível dar a volta como demos do que se passou da primeira volta para o final do campeonato", concluiu.