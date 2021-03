Pinto da Costa: «Não vou deixar de viver por ter medo de morrer»

Pinto da Costa reconhece que, mesmo em tempo de pandemia, nunca deixou de acompanhar as equipas do FC Porto.





"Tenho feito com todas as cautelas a minha vida do dia a dia. Nunca deixei de vir ao trabalho, assumir as minhas responsabilidades, de acompanhar as nossas equipas em qualquer circunstância, correndo uns riscos mínimos, mas tendo sempre os maiores cuidados, usando sempre máscara, mantendo as distâncias. Não vou deixar de viver por ter medo de morrer, senão não morro mas também não vivo que é a mesma coisa", afirmou o presidente do FC Porto num episódio especial na série "Retratos do Novo Mundo" que irá ser transmitido esta terça-feira no Porto Canal.