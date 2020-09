Pinto da Costa: «Nos jogos da Seleção já pode haver público, é lamentável»

Pinto da Costa voltou a deixar duras críticas à demora na reabertura de portas dos estádios e até deu o exemplo da Seleção Nacional para apontar aquilo que considera ser uma perseguição aos clubes.





"O futebol sem público é quase uma omolete sem ovos. Quando as pessoas não compreendem o que é o futebol, não têm a sensibilidade de ver do que o povo precisa e gosta e estão metidas em gabinetes, não tendo noção das responsabilidades que têm, é obvio que pode acontecer tudo de pior. Tudo isto me faz crer que é uma perseguição aos clubes, não é só ingenuidade ou estupidez. Basta ver que os jogos da Seleção, que são da Federação e vão ser em Lisboa, já vão ter público. Isto é absolutamente incompreensível", apontou, em declarações à Liga, prosseguindo com os reparos."Há 3 dias jogámos todos os jogos nos mesmos estádios com as mesmas pessoas não pode estar ninguém, mas para jogar a Seleção já podem assistir. É lamentável", atirou.