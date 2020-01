Pinto da Costa: «Nunca tivemos um treinador com um espírito tão parecido com o de Pedroto»

Pinto da Costa comparou o espírito de Sérgio Conceição ao de José Maria Pedroto, mítico treinador dos azuis e brancos, à margem de uma homenagem ao 'Zé do Boné', que faleceu há 35 anos. O momento aconteceu no âmbito de uma aula aberta de José Neto no Auditório Sardoeira Pinto, no museu do FC Porto.





"Quando íamos a Lisboa eram roubos de igreja. Se fosse hoje, com a liberdade que temos, apanhava no mínimo 90 dias de suspensão, mas agora somos um país livre e democrático. Compreende-se que seja assim. Foi um paladino da verdade, da luta contra o centralismo da capital e ainda hoje, homens como ele, com essa voz, fazem falta", referiu Pinto da Costa, identificando Sérgio Conceição como digno retransmissor desses valores: "Totalmente. Nunca tivemos um treinador, e eu convivo quase diariamente com eles, com o espírito mais parecido do Pedroto."