Pinto da Costa: «O Benfica contactou o FC Porto e imediatamente dissemos que sim»

Pinto da Costa adianta este domingo, em entrevista ao Jornal de Notícias e TSF, que partiu do Benfica a ideia da reunião que ocorreu há dias na Mealhada entre presidentes da Liga NOS.





"A ideia inicial deste movimento, e não tenho problema nenhum em dizer, foi do Benfica. O Benfica contactou o FC Porto para saber se estava disponível e imediatamente dissemos que sim", refere o líder dos dragões.Pinto da Costa confirma contactos com Vieira de quem está mais próximo. "Fora, normalmente, não nos encontramos. Mas se encontrar, a partir do momento em que estamos num grupo de trabalho, naturalmente que não vou estar com intimidades, mas não vou deixar de o cumprimentar e de lhe falar", diz.