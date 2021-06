Pinto da Costa: «O Sporting tem vantagem, os bancos já lhe perdoaram 100 milhões»

Pinto da Costa deixa este domingo, em entrevista o 'Jornal de Notícias' e TSF, críticas ao Sporting e a Hugo Miguel, que acusa de ter tirado o FC Porto, "da luta pelo título" em Moreira de Cónegos.





Questionado sobre o mérito de Frederico Varandas no título do Sporting respondeu: "Eu acho que o Sporting teve mérito porque conseguiu umas coisas que são inéditas no futebol europeu, pelo menos. A nível mundial, pelo menos na América do Sul, há países onde acontecem coisas esquisitas. O Sporting conseguiu pela primeira e única vez ter um jogador que levou 7 ou 8 amarelos e nunca cumpriu o castigo que todos os outros cumprem ao quinto. Eu não sei se é mérito do Varandas, ou se é mérito de quem. Agora que aconteceu ao Sporting, aconteceu".Ainda quanto ao Sporting refere: "O Sporting tem uma vantagem sobre o FC Porto e o Benfica: os bancos já lhe perdoaram, ainda, recentemente 100 milhões. Se me perdoarem as minhas dívidas, eu fico com fôlego para ir comprar jogadores. A nós ninguém faz isso. Os bancos nem nos emprestam quanto mais dar".