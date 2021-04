Pinto da Costa, o título e o Sporting: «Depois de Faro será mais difícil»

À margem da conferência desta segunda-feira, onde a SAD do FC Porto garantiu o reembolso de dois empréstimos obrigacionistas até ao próximo dia 7 de junho, Pinto da Costa também falou das contas do campeonato.





"As primeiras pessoas a pensar em chegar à Liga dos Campeões são o Sérgio Conceição e os jogadores. Eles é que podem estar a fazer pressão sobre o Fernando Gomes. Ninguém admite ficar de fora da Liga dos Campeões. Se ainda admitem ser campeões...", deixou no ar o presidente portista, para rematar, depois, com uma bicada ao líder Sporting a propósito do recente jogo com o Farense, que teve muitos casos de arbitragem: "Se bem que, depois de Faro, tenhamos a noção de que vai ser mais difícil".Antes, o administrador da SAD portista e responsável pela pasta das finanças, Fernando Gomes, tinha afirmado: "Não esperamos outra coisa que não seja participar na próxima edição da Liga dos Campeões. Não o fazer seria um duríssimo golpe e iria trazer-nos imensas dificuldades financeiras".Pinto da Costa foi, depois, questionado sobre essas palavras, numa perspetiva de constituírem uma pressão extra para o grupo de trabalho liderado por Sérgio Conceição e foi nessa altura que o presidente devolveu evocando o triunfo do Sporting em Faro.Recorde-se que, esta temporada, os dois primeiros classificados do campeonato nacional apuram-se diretamente para a fase de grupos da Liga dos Campeões, enquanto o terceiro colocado terá de ultrapassar duas pré-eliminatórias para lá chegar.