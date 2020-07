Pinto da Costa: «Oferecer a Taça aos adeptos que injustificadamente não podem lá estar»

Pinto da Costa jantou na noite desta quarta-feira com os elementos da sua Comissão de Recandidatura e, a poucos dias de disputar a final da Taça de Portugal, o presidente do FC Porto deixou o seu desejo para a partida, com críticas à mistura.





"Espero o mesmo que em todos os jogos: vencer Sabemos que não se vence sempre, ninguém por mais bom que seja vence sempre, mas vamos disputar a final com esse espírito para oferecê-la aos adeptos que injustificadamente não podem estar no Municipal de Coimbra. Soube que vai haver uma tourada com a participação de 50 por cento do público possível... Portanto, para espetar facas em animais pode haver público, mas para ver futebol já não. Estraga-se um pouco a festa do futebol. Uma festa sem convidados é como um baile sem bailarinos ou sem orquestra", referiu o líder azul e branco.Elogiando o "trabalho incansável" da Comissão de Recandidatura liderada por Fernando Cerqueira, "não só na recolha de assinaturas" entre sócios mas também pela participação na organização "do último ato eleitoral, que foi exemplar a todos os níveis", Pinto da Costa mostrou-se feliz por poder "festejar o 29.º título de campeão nacional" nesse convívio.