Pinto da Costa ouvido esta sexta-feira no caso dos e-mails do Benfica

José Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, vai esta sexta-feira prestar declarações no processo relativo aos e-mails do Benfica revelados pelo Porto Canal.Num processo em que é arguido Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos dragões, Pinto da Costa foi notificado pelo MP para prestar declarações sobre o caso. Os investigadores do Ministério Público procuram apurar em que circunstâncias chegaram ao dragão as mensagens internas do benfica, que despoletaram o caso E-toupeira.O dirigente portista é esperado nas instalações do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP), no Campus de Justiça de Lisboa, no Parque das Nações. No processo está a ser investigado um hacker português apontado como o autor do desvio de informação de contas de e-mail pessoais e profissionais de dirigentes do Benfica.