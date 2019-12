Pinto da Costa para os Super Dragões: «São uma força incalculável a favor do FC Porto»

Pinto da Costa foi o convidado de honra do 33º aniversário da claque Super Dragões. O jantar que assinalou a data, realizado na noite deste domingo no Dragão Arena, juntou mais de 250 elementos do mais representativo grupo organizado de adeptos azuis e brancos.





Sem surpreses, o momento mais aguardado da noite foi o discurso realizado por Pinto da Costa, a convite do líder dos Super Dragões, Fernando Madureira. "Quando um dia deixar de ser presidente do FC Porto, há várias coisas de que orgulharei e uma delas será que os Super Dragões nasceram no meu mandato. Vocês, dragões juntos, Super Dragões juntos, são uma força incalculável a favor do FC Porto. (...) Exemplo de persistência, tenacidade e sobretudo amor ao FC Porto", afirmou o líder azul e branco, deixando um pedido à claque: "Continuem assim, com uma ou outra correçãozinha de uns foguetes que nos custam caro e que podem ter consequências piores. Mas continuem."A fechar, Pinto da Costa dirigiu-se a Fernando Madureira "por liderar e juntar um grupo fantástico". "Assim que cheguei vi que estava aqui representado todo o país e isso não é fácil. Espero que seja por muitos anos que lideres esta claque, da qual te deves orgulhar e estou certo de que eles também se orgulham do amor que dedicas a esta causa", concluiu, sob uma onda de aplausos.