Pinto da Costa para Otávio: «Temos muito para ganhar para pôr os invejosos com mais inveja»

A renovação de Otávio com o FC Porto foi anunciada esta segunda-feira, através do Porto Canal, numa pequena cerimónia que decorreu no Estádio do Dragão. Presente, para além do médio, esteve Pinto da Costa, que aproveitou a ocasião para deixar uma mensagem aos adeptos.





"É uma declaração sobretudo para os nossos sócios e simpatizantes. Dando como certa a saída do Otávio para outros clubes, só para lhes dizer que renovamos com o Otávio até 2025. Sinal de que aqui se trabalha para o engrandecimento do clube, pela manutenção dos principais valores dentro do que é possível. Dizer aos adeptos do FC Porto que estamos muito satisfeitos por termos encontrado uma solução e por sentirmos que o Otávio está com a mesma vontade do primeiro dia em que chegou aqui. Que possas contribuir com o teu valor para o sucesso do FC Porto, vamos ter muitos jogos para ganhar ainda esta época, muitos jogos para por os invejosos com mais inveja", disse o presidente do FC Porto.