Os desejos de Pinto da Costa para 2021: «Que a justiça se esforce para ser justa, sem olhar a nomes»

Pinto da Costa rejubilou a conquista da Supertaça e elaborou uma lista de desejos para 2021 na página assinada na mais recente edição da revista 'Dragões'. O presidente do FC Porto voltou a lamentar a ausência dos adeptos dos recintos desportivos e espera que o novo ano seja "repleto de conquistas desportivas e sucessos pessoais", ou seja, "um ano à Porto".





"Desejo que o FC Porto continue a ganhar títulos e a representar Portugal ao mais alto nível nas competições mais difíceis do mundo", começou por escrever Pinto da Costa, prosseguindo: "Desejo que os adeptos possam voltar a frequentar os estádios e os pavilhões para assistir a espetáculos desportivos, da mesma forma que já podem estar presentes em concertos musicais, peças de teatro, touradas e comícios políticos."O desejo seguinte foi dedicado à Justiça: "Desejo que a justiça desportiva se esforce para ser justa, sem olhar a nomes de clubes e agentes, e sem decidir em função de preferências pessoais de quem tem de ser absolutamente isento", escreveu o presidente dos dragões, voltando a falar da importância de todos poderem "falar em liberdade e que nenhum português tenha de ter medo de uma qualquer PIDE do século XXI".Por fim, Pinto da Costa espera ainda que em 2021 "haja políticos que façam cumprir a lei fundamental do país, que determinou em 1976 que Portugal deve ser dividido em regiões administrativas", referindo-se de forma direta à regionalização, algo que há muito defende.