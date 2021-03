Pinto da Costa: «Permitiu-se público em duas jornadas à espera que corresse mal...»

A temporada avança e, consequentemente, a probabilidade de voltar a haver público na generalidade dos estádio diminui. Um cenário que desagrada a Pinto da Costa, presidente do FC Porto, que tem sido uma das vozes mais contestárias em relação à falta de abertura relativamente ao futebol.





"Quando vi o futebol a parar e tivemos uma reunião entre alguns presidentes com o Governo vim esperançado em que o bom-senso havia de prevalecer. E quando o Governo permitiu numa fase experimental que houvesse jogos, como chegou a haver aqui no Dragão um jogo para a Champions, a Seleção Nacional chegou a jogar com público. Toda a gente veio dizer que tinha corrido muito bem, que o público tinha sido exemplar. Não compreendi por que a seguir e agora numa fase em que os números estão perfeitamente razoáveis se viesse a voltar a interditar o público nos estádios. Chego à conclusão de que a razão por que se permitiu público em duas jornadas foi à espera que corresse mal para terem um argumento que desse força à decisão. Mesmo correndo bem, e foi por todos reconhecido que correu muito bem, voltaram a proibir o público nos estádios e é incompreensível, não só no futebol como nas modalidades, que num pavilhão de cinco mil pessoas não possam estar duzentas", lamentou o presidente portista, em declarações à FC Porto TV.