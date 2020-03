Pinto da Costa por perto antes e no fim do jogo

Pinto da Costa acompanhou bem de perto esta deslocação do FC Porto aos Açores. O presidente portista assistiu ao jogo na tribuna presidencial, mas cerca de uma hora antes do apito inicial chegou a estar na zona dos balneários do Estádio de São Miguel, na companhia de Luís Gonçalves e do médico Nelson Puga. Após o jogo, voltou a juntar-se à equipa e deixou o Estádio junto de Sérgio Conceição e Luís Gonçalves.

Horas antes, Pinto da Costa esteve no convívio de direções. Foi um almoço realizado num restaurante de Ponta Delgada e que contou com a direção de Pinto da Costa, assim como Rui Cordeiro e Diogo Boa-Alma, respetivamente presidente e diretor-desportivo do Santa Clara.