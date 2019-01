Pinto da Costa: «Por trás de uma melodia de encantar estará sempre um belzebu»

A 385.ª edição da revista Dragões foi disponibilizada esta sexta-feira e, como é já apanágio, Pinto da Costa aproveitou a página que lhe é destinada - Página do Presidente - para explorar o quotidiano do clube.Passando em revista o ano de 2018, o qual considerou ser de enorme satisfação para todos os portistas, o líder azul e branco dissertou, também, sobre o atual momento da equipa, relembrando todos os feitos alcançados nesta primeira metade da temporada."O FC Porto vai numa série de 17 vitórias consecutivas, novo recorde no nosso clube, lidera o campeonato nacional com cinco pontos de vantagem, está nos quartos de final da Taça de Portugal, está na final four da Taça da Liga e voltou a ser a única equipa portuguesa capaz de competir ao mais alto nível e garantir a presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões, depois de uma fase de grupos irrepreensível", recordou Pinto da Costa, acrescentando que, mesmo sem nada "ganho", esta fase dá "ânimo para o duro trabalho que se avizinha".O presidente do FC Porto dedicou também algumas palavras aos adeptos. "Nestes primeiros meses da temporada, é sempre mais fácil vencer quando todos remamos para o mesmo lado", apontou, ainda antes de deixar uma reflexão em jeito de aviso e uma garantia."Não nos deixemos iludir com os cantos da sereia, porque por trás de uma melodia de encantar estará sempre um belzebu pronto a adulterar a seu favor a verdade deste desporto. Neste novo ano o FC Porto continuará a lutar por um futebol justo, com iguais oportunidades para todos os competidores", concluiu.