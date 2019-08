Pinto da Costa presente no treino do FC Porto

Pinto da Costa foi presença notada no treino do FC Porto



Jorge Nuno Pinto da Costa foi uma presença notada no Olival, na manhã desta quarta-feira. O líder azul e branco esteve no centro de treino dos dragões a assistir ao treino orientado por Sérgio Conceição e surge em várias das fotos divulgadas pelo clube nas redes sociais, nas quais é possível ver o presidente portista a cumprimentar os jogadores do plantel.Uma imagem de força transmitida pelo timoneiro do emblema da Invicta na sequência da eliminação da Liga dos Campeões que dá ainda mais ênfase ao cenário de comunhão total com Conceição adiantado pelo nosso jornal.