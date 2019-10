Pinto da Costa: «Pressões para ganhar por fora»

Pinto da Costa utilizou a habitual ‘Página do Presidente’ na revista Dragões, no caso na edição de setembro, para assinalar o 126º aniversário do FC Porto, elogiar o trabalho das várias modalidades do clube e deixar uma indireta com destinatário percetível.

"A equipa [de futebol] segue forte e confiante de que poderá alcançar os principais objetivos, indiferente às pressões daqueles que já se vão mexendo para tentar ganhar fora de campo", escreveu o líder azul e branco, numa farpa subentendida às considerações que o Benfica tem transmitido sobre as arbitragens de alguns jogos do FC Porto.

Alargando o tom elogioso às várias secções, Pinto da Costa valorizou o facto de a equipa de Sérgio Conceição já ter saído vitoriosa de campos tradicionalmente difíceis. "Os sinais exibidos pelas nossas equipas dificilmente podiam ser mais positivos. No futebol, após dois jogos que correram mal, são já oito vitórias consecutivas, várias delas alcançadas em campos complicados e frente a adversários contra os quais o FC Porto tinha perdido pontos na última temporada."