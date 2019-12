Pinto da Costa: «Quando se descobrir quem é o boi, acho que vai parar ao matadouro»

O caso do túnel do Jamor continua a não ter qualquer explicação oficial por parte de qualquer um dos envolvidos. Ora, no jantar de Natal da Comissão de Recandidatura de Pinto da Costa, o presidente do FC Porto foi questionado sobre o tema, mas voltou a atirar o assunto para canto, recorrendo à ironia."Isso do túnel é um fait-diver. Estou com medo é que possam ser todos presos, sobretudo o boi que ainda não se descobriu quem é. Quando se descobrir, vai parar o matadouro", rematou o líder azul e branco, acrescentando: "Para mim a prioridade é descobrir onde estava o boi. Quando descobrir quem é o boi, a partir daí faço investigação. Enquanto não souber, vou estar a falar de um murro que ninguém viu?", questionou, voltando a rejeitar abordar o tema."Não ia estar agora a falar disso porque isso ia matar o assunto", atirou.