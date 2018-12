Pinto da Costa: «Quanto mais altos estamos, mais nos tentaram atingir»

Pinto da Costa visitou a casa do FC Porto de São Miguel, esta sexta-feira, numa cerimónia protocolar que teve como momento alto a assinatura do livro de honra e o descerrar da placa alusiva aos 20 anos da delegação.De seguida, o presidente dos Dragões rumou ao norte da ilha, mais concretamente a São Vicente Ferreira, onde jantou com cerca de 250 sócios que o receberam em apoteose.No final, o líder azul e branco discursou e deixou elogios à casa de São Miguel, abordando, de seguida, o atual momento da equipa. "Temos de manter os pés no chão porque, quanto mais alto estamos, mais aqueles que não fazem do amor a razão de viver, mas sim do ódio a razão de subsistir, nos tentarão atingir", alertou, não escondendo que a fase atual é positiva."Temos de, com o amor que todos temos pelo FC Porto, olhar com satisfação para o presente, na esperança de que o futuro seja cada vez melhor" acrescentou.Perante uma sala repleta e que não hesitou em aplaudir de forma efusiva as palavras do presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa, movido pela forte mobilização de adeptos, deixou ainda uma promessa. "Se o FC Porto for campeão, virei cá festejar convosco para dizer 'Viva o FC Porto'", concluiu, levando ao rubro os cerca de 25p associados presentes.Este sabado, pelas 10 horas locais, o líder azul e branco irá visitar a Câmara Municipal de Ponta Delgada.