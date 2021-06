Pinto da Costa: «Quem corre sozinho não consegue fazer nada»

O episódio desta segunda-feira da série informativa 'Ironias do Destino', no Porto Canal, levou Pinto da Costa até 1992, altura em que completou a primeira década na presidência do FC Porto.





O líder dos dragões recordou o título 'made in Porto', conquistado com Carlos Alberto Silva no comando e consumado frente ao Salgueiros, no Estádio do Bessa. No fim do episódio, Pinto da Costa falou de fé."Tenho fé religiosa, no trabalho e nas pessoas que trabalham comigo porque sei que são sinceras, leais e competentes. Costumo dizer aos meus colaboradores que a diferença entre o possível e o impossível é que o impossível demora mais algum tempo a fazer-se. Quando se quer uma coisa que não seja utópica, o impossível torna-se possível. Demora, mas consegue-se. É preciso ter um objetivo e uma equipa que acredite. Só nas maratonas é que cada um corre por si, mas nesta vida que é uma maratona, quem corre sozinho não consegue fazer nada", afirmou o presidente do FC Porto.Pelo meio, novamente num plano mais pessoal, Pinto da Costa também assumiu ter uma certa timidez. "Às vezes, quando estava em ambientes em que nos insultavam sentia-me mais à vontade . Não gosto de elogios, sinto que estão a fazer o meu elogio fúnebre. Digo sempre que ainda não morri."Todas estas afirmações vieram a propósito de uma festa surpresa e de homenagem que lhe foi feita em 1992, para celebrar os dez anos na presidência. "Recordo com saudade que, um dia, uns amigos convidaram-me para almoçar, infelizmente já todos falecidos – o professor Vieira de Carvalho, o Adriano Pinto e o Pôncio Monteiro. Era para festejar os dez anos, num almoço íntimo na Exponor", começou por recordar.E prosseguiu: "Meti-me no carro, era sábado, ia sem gravata, na desportiva, e quando dei a curva vi um grande painel a anunciar o almoço comemorativo. Aquilo estava cheio de carros. Telefonei ao Pôncio a perguntar que brincadeira era aquela, que estava vestido desportivo e não podia. Tive de ir a casa vestir um fato a correr. Quando cheguei fiquei impressionado, porque estavam mais de mil pessoas, alguns ilustres, que me diziam muito, como o General Ramalho Eanes, o professor Barbosa de Melo, que foi presidente da Assembleia da República, a Leonor Beleza, Arlindo Cunha."Sobre o saudoso treinador Carlos Alberto Silva, o presidente referiu: "Era uma pessoa fantástica."