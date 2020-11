Pinto da Costa: «Quem deitar foguetes antes do tempo queima-se com as canas»

Pinto da Costa não está preocupado com o 4.º lugar que atualmente o FC Porto ocupa na Liga NOS. Antes do encontro com o Fabril desta tarde, para a Taça de Portugal, o presidente dos dragões falou à Sport TV e deu ainda um aviso ao Governo.





Não estou surpreendido, o que conta é a classificação final. Já tivemos recentemente 7 pontos de vantagem e não ganhámos e já aconteceu o contrário. Quem andar a fazer contas e a deitar foguetes antes do tempo queima-se com as canas.Todas as notícias têm fundamento nem que seja na cabeça de algum jornalistas. Se amanhã publicarem que o Marega vem para o Fabril tem fundamento na cabeça de quem escreveu. Os adeptos do FC Porto já sabem filtrar porque lêem tanta asneira, mas não quero dizer que isto seja asneira. Mas não é preocupação minha agora dizer que vem este ou aquele. Posso ser conhecido por pensar à frente dos outros mas também sou por não falar antes de tempo e antes dos outos.Esperança de termos público no futebol para bem de todos os clubes, dos pequenos que estão a ser asfixiados. E deixar uma mensagem ao Governo: que não se esqueçam que o grande homem de que são representantres, Mário Soares, dizia que o povo tinha direito à indignação. Esse direito mantém-se e estamos todos indignados com o que estão a fazer ao futebol. Tenham cuidado