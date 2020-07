Pinto da Costa quer público no próximo jogo: «Se o Bruno Nogueira não puder mandamos vir os touros»

Em clima de festa, Pinto da Costa puxou da ironia para deixar críticas ao facto de o futebol não poder ter adeptos nas bancadas, ao contrário de outro tipo de atividades.





"Os adeptos, mesmo não estando aqui, foram importantes. Tudo o que se passou nestes dias, com o acompanhamentos dos Super Dragões desde o hotel, foi tudo um estímulo fantástico. Espero que no próximo jogo aqui com o Moreirense já possamos ter gente. Vamos fazer uma petição à Liga e ao Governo para apresentar, antes de começar o jogo, um espetáculo com o Bruno Nogueira. Vamos convidar o Presidente da República para estar presentes. Assim, como vão estar a assistir ao Bruno Nogueira, como já estão cá dentro podem ver o jogo. Se o Bruno Nogueira não puder, mandámos vir os touros lá de baixo e fazemos uma tourada. Depois, com eles cá dentro, já podemos avançar para o futebol", atirou o líder portista.Falando do título, Pinto da Costa deixou claro que foi justo. "Ninguém pode pôr em causa a justiça deste título. Só uma equipa como o FC Porto, só um clube como este é que conseguía, depois da situação em que estava em janeiro, no final da primeira volta, com sete pontos de atraso, onde alguns fizeram um funeral, virar uma desvantagem de sete que alguns anunciavam para dez. Ficámos com oito pontos de avanço. É uma prova do que é o FC Porto."