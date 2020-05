Pinto da Costa: «Queremos alterar muita coisa, mas não queremos mudar»

À margem da entrega da lista A para as eleições do FC Porto, Pinto da Costa respondeu a algumas perguntas da comunicação social, nomeadamente sobre as mudanças operadas em relação à direção que está a terminar o atual mandato.

Saíram Eduardo Valente e Emídio Gomes, sendo que para os seus lugares entram Vítor Baía, José Américo Amorim e Paulo Mendes. Para os dois últimos, empresários, Pinto da Costa tem uma missão concreta: "Se a pergunta é numa expectativa de que os convidei para meterem aqui dinheiro, não... É para, com a sua experiência, serem mais-valias na reformulação da forma de gerir o FC Porto. Quanto ao Vítor Baía e o Fernando Gomes, acredito nas suas capacidades, sei que isto vai funcionar. Com caras novas ou velhas são as pessoas indicadas para ajudarem no que quero fazer."

De notar que mantêm-se na lista de vice-presidentes Adelino Caldeira, Alípio Jorge e Fernando Gomes. Ao nível dos vogais, Joaquim Faria e Almeida dá lugar na lista a Fernando Gomes ('Bibota'), que no caso irá, assim a lista A vença, ser responsável pelo futebol de formação.

Outras questões respondidas por Pinto da Costa:

ADMINISTRAÇÃO PARA A SAD

Não tenho de pensar na administração, pois ela será eleita pela futura direção do FC Porto. Até às eleições ainda tenho tantos problemas, tanta coisa para resolver, que tudo o que disser respeito após as eleições não tem 1 segundo no meu pensamento.

CONCORRÊNCIA NAS ELEIÇÕES

Não tenho de achar nada de especial. Todos os associados com mais de 10 anos e com as quotas em dia têm o direito de se candidatar. Não me compete comentar as restantes candidaturas.

BIBOTA COMO DIRETOR PARA A FORMAÇÃO

Formação está a trabalhar bem, mas ter um membro na direção para o futebol da formação é o reconhecimento da importância que o departamento tem e terá cada vez mais no FC Porto. E será um estímulo até para os próprios jovens.



POLÉMICA EM TORNO DA LIGA



O que diria que se está a passar na Liga seria para as primeiras páginas dos vossos jornais. Não quero desviar a atenção, pois o ato eleitoral é muito importante para o FC Porto. Não podemos parar a senda de conquistas. Queremos alterar muita coisa, mas não queremos mudar. Queremos aperfeiçoar. Noutra oportunidade teria todo o gosto, nesta situação não...