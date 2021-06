Pinto da Costa recorda 1983: luta com Lisboa e um trabalho brilhante

No 2º episódio da série documental ‘Ironias do Destino’, transmitida no Porto Canal, Pinto da Costa abordou o ano de 1983, na qual começou a firmar a posição do FC Porto no plano nacional.





"A final da Taça tinha sido marcada para o Estádio das Antas. Com o decorrer da prova, o FC Porto foi passando e quando se aperceberam de que o FC Porto era um dos finalistas, resolveram mudá-la do Porto para Lisboa. Em assembleia geral, os sócios decidiram que, acontecesse o que acontecesse, não devíamos comparecer numa final em Lisboa. As pessoas perceberam que não podiam mudar", recordou, deixando rasgados elogios à atual liderança da FPF: "Hoje o presidente da FPF já não tem de ser de Lisboa e até já há uns anos, com um trabalho brilhante, que temos um presidente que é do Porto, o dr. Fernando Gomes."