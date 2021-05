Pinto da Costa na homenagem a Reinaldo Teles: «O amigo de todas as horas»

Tal como Sérgio Conceição, Pinto da Costa também recordou Reinaldo Teles, malogrado dirigente do FC Porto, na homenagem que lhe foi feita, na noite desta sexta-feira, na gala 'O Melhor Treinador' do jornal 'O Gaiense'. O presidente do FC Porto, por vezes com a voz embargada, lembrou o amigo de muitos anos.





"Como vemos hoje, o Reinaldo não morreu. Foi para um sítio melhor do que o nosso, mas está sempre presente entre nós, a ser um estímulo. Um dia disse que confiava no meu cão e no Reinaldo. E de facto foi o exemplo que eu encontrei de uma confiança ilimitada e cega. O Reinaldo era um amigo de todas as horas, não era das horas boas, era de todas as horas. Um homem afável, que tinha uma força invulgar, um atleta, mas era um pacificador, um homem bom. Vocês, os filhos, devem estar muito orgulhosos do vosso pai", discursou o líder azul e branco.