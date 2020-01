Pinto da Costa reforçou "total confiança nos jogadores e no treinador" quando foi ao balneário

Visivelmente agastado com a derrota na final da Taça da Liga, Sérgio Conceição não deu lugar a outras interpretações e colocou o lugar à disposição de Pinto Costa, com quem haveria de sair, já pelas 23h30, do Estádio Municipal de Braga e sem se deslocar à sala de imprensa, frustrando as expectativas da imensidão de jornalistas que o esperavam. De acordo com a newsletter diária dos dragões, o presidente deixou uma mensagem de "total confiança nos jogadores e no treinador" quando se deslocou ao balneário.





"O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, esteve ontem reunido com a equipa, no balneário, e deixou uma mensagem clara: tem total confiança nos jogadores e no treinador e acredita que terça-feira será dada uma demonstração de força no jogo frente ao Gil Vicente. O FC Porto está envolvido em três competições e todos no grupo seguirão juntos até ao fim", pode ler-se na newsletter Dragões Diário.