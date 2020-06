Pinto da Costa: «Renovei a equipa diretiva a pensar no futuro»

Jorge Nuno Pinto da Costa garantiu, este domingo, que procedeu a mudanças na direção a pensar num futuro risonho para o FC Porto.





"Renovei a equipa diretiva a pensar no futuro. Nomeei o Fernando Gomes para o futebol de formação, já hoje falámos sobre alterações que são necessárias para termos resultados ainda melhores", apontou o presidente dos dragões.À porta do Dragão Arena, o líder dos azuis e brancos falou sobre várias temas e voltou ao assunto dos políticos, defendendo Rui Moreira."As pessoas acham que eu não tenho relutância com os políticos nem com ninguém. Mas com os políticos que não são isentos desportivamente e prejudicam o FC Porto, desses eu não gosto. Não tenho qualquer problema em ter políticos sérios e competentes a colaborar comigo no FC Porto. Não considero o Rui Moreira um político, se fosse estaria em algum partido. É um grande cidadão e um grande amante da cidade do Porto e um grande dragão, até é de ouro, não tenho problema e até tenho muita honra em tê-lo no Conselho Superior."