Pinto da Costa: «Uma coisa é eu ter pena do Manuel José, outra coisa é andar a sustentá-lo»

As críticas de Manuel José a Fernando Gomes, na noite de domingo, que envolviam também Pinto da Costa, não passaram despercebidas ao presidente do FC Porto. Já esta segunda-feira, e através da página oficial da sua recandidatura, o líder dos dragões respondeu à letra ao treinador, revelando sentir "pena de quem se alimenta de ódio".





"Em 38 anos como presidente do FC Porto tive de tomar muitos milhares de decisões. Umas vezes acertei, outras errei. Mas houve um erro que nunca cometi: nunca contratei Manuel José para treinador. Já nem me lembraria da existência de tão triste figura, que entre várias outras proezas conseguiu passar seis épocas no Sporting e no Benfica sem conquistar qualquer título, se não me tivessem mostrado os insultos que ontem dirigiu ao nosso bibota Fernando Gomes. O que vi foi tão reles que só me suscita três comentários: 1. Com toda a sinceridade, sinto uma pena muito profunda de quem só se alimenta de ódio. Não deve ser fácil passar anos e anos a remoer frustrações e a pensar sempre em novas formas de expressá-las. Reconheço que o Manuel José tem tido algum sucesso nesta última parte", começou por escrever Pinto da Costa, prosseguindo com a enumeração."2. Lamento que o FC Porto e os seus sócios e adeptos paguem tantos milhões de euros em impostos por ano para sustentar um canal público que está disposto a servir de palco para os ataques pessoais mais vis a que me lembro de assistir. Uma coisa é eu ter pena do Manuel José – e tenho –, outra coisa é andar a sustentá-lo através da RTP.3. O Fernando Gomes é um grande homem e uma grande figura do futebol em qualquer parte do mundo, e não é qualquer um que tem categoria para atingi-lo. Como é óbvio, ao insultar o Gomes, o Manuel José só se diminuiu a si próprio. E como o seu objetivo era tentar ferir esta candidatura, só pode ser sinal de que estamos no bom caminho", apontou o candidato pela Lista A.