Pinto da Costa responde a Rio: «Tinha de arranjar quem estivesse para debater com ele»

José Fernando Rio, candidato pela lista C às eleições do FC Porto, reiterou, à saída do Dragão Arena, que faltou um debate para que a campanha eleitoral estivesse completa, mas Pinto da Costa não pensa da mesma forma. Depois de exercer o direito ao voto, o presidente do FC Porto e candidato pela lista A respondeu às críticas do adversário, garantindo não "ter tido tempo" para esse fim.





"Tinha que arranjar duas pessoas que estivessem para debater com ele. Eu não tive tempo", retorquiu o líder azul e branco, garantindo que não menospreza as demais candidaturas. "Estão no seu direito. Qualquer associado que tenha as quotas em dia e 10 anos de filiação consecutiva, tem o direito de se candidatar", frisou.Sobre o balanço da primeira manhã de ato eleitoral, Pinto da Costa fez um balanço positivo. "Correu com tranquilidade, com afluência grande, está a correr bem, ao nível do FC Porto", referiu.