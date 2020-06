Pinto da Costa responde a Vieira: «Quem fala do que não sabe está sempre sujeito a dizer asneiras»

Pinto da Costa respondeu às declarações de Luís Filipe Vieira de há poucas horas, nas quais o presidente do Benfica revelou que a Câmara Municipal de Matosinhos vai ceder um terreno ao dragões para a construção da Cidade do FC Porto, num processo que contou com intervenção de Rui Moreira.





"Quem fala do que não sabe está sempre sujeito a dizer asneiras. O Dr. Rui Moreira soube onde será o centro há dias. Nem tinha que saber, pois não é um assunto dele. Mas é evidente que quem fala do que não sabe e não é escrupuloso diz estas coisas", atirou o líder portista, que de seguida desvalorizou a polémica dos políticos na sua lista."Olhe, se o indivíduo é político, pastor protestante, padre católico, engenheiro ou empresário não conta nada. O que me interessa é a competência e seriedade das pessoas. Políticos são os que vivem da política... O Dr. Rui Moreira nunca foi político, foi como independente à Câmara Municipal do Porto, após ser empresário de sucesso, e venceu."