Pinto da Costa: «Toupeiras não eram crime, escrever uma carta ao Presidente da República já o é»

Pinto da Costa, em entrevista ao Porto Canal, visou as declarações de Luís Filipe Vieira a criticar Pedro Proença por este ter escrito uma carta a Marcelo Rebelo de Sousa sobre a possibilidade de haver transmissão de jogos em sinal aberto.





"Volto a dizer o que já disse: não me esqueço como estava a Liga quando entrou Pedro Proença e sei como ela está a Liga hoje em dia. Não vou em golpes com o pretexto de que se escreveu uma carta. As toupeiras não eram crime, agora escrever uma carta ao Presidente da República já é", atirou o líder portista, abordando ainda o processo Mala Ciao, que Vieira acusou ter 'nascido' no Porto."Nem sabia o que era a Mala Ciao. Explicaram-me que foi uma denúncia, depois comprava pelos acusados, de que havia jogadores do Rio Ave e de outro clube que tinham sido contactados para perderem os jogos em que iam defrontar o Benfica. Nem sabia o que era. Mas se alguém denunciou, e o presidente do Benfica disse que foi o FC Porto, é de achar que ele continua a ter toupeiras e consegue descobrir até quem faz denuncias anónimas", frisou Pinto da Costa.