Pinto da Costa revela: «Estamos a tentar renovar com Militão»

Éder Militão tem sido uma das revelações desta edição do campeonato português e, por essa razão, é um dos jogadores mais cobiçados no plantel do FC Porto, tendo sido colocado, ao longo dos últimos dias, na órbita de muitos tubarões do futebol europeu.No entanto, as possibilidades de o defesa-central sair já em janeiro são nulas, de acordo com Pinto da Costa. "Não houve abordagens até aqui. Houve até 2 ou 3 clubes que tiveram o cuidado de me ligar para dizer que era mentira. Ele não irá sair em janeiro. Tem uma cláusula de rescisão e estamos a tentar negociar o contrato para aumentar esse valor. Ele chegou há 3 meses e há 3 meses ninguém pensava nele. É com ele que queremos ganhar", referiu o presidente azul e branco, à margem do Jantar de Natal da Comissão de Honra de Apoio à Candidatura.Questionado sobre outros processos de renovação, nomeadamente os de Brahimi e Herrera, o líder dos dragões colocou a bola do lado do campo dos jogadores. "Da parte do FC Porto há vontade de renovar com Brahimi e Herrera. De resto tem de lhes perguntar a eles", frisou.