Pinto da Costa revela palavras de Soares Dias a Luís Gonçalves e desafia: «Mostre a imagem que viu»

Pinto da Costa revelou que Artur Soares Dias confidenciou a Luís Gonçalves, após o FC Porto-Rio Ave (1-1), que depois ver as imagens continuou a considerar que não tinha existido penálti sobre Marega num lance ocorrido na 2.ª parte do encontro.





Marega pediu penálti neste lance mas o árbitro mandou seguir Marega pediu penálti neste lance mas o árbitro mandou seguir

"O Soares Dias, depois do jogo, abriu a porta e virando-se para o Luís Gonçalves disse 'já vi as imagens e não é penálti'. Mas que imagens ele viu para dizer que não é penálti? Se ele mesmo considera que isto ano não é penálti, não tem condições para ser árbitro. Que mostre a imagem que viu. É grave insistir no erro", disse o presidente do FC Porto numa entrevista ao Porto Canal."Por ter sido um fim-de-semana agitado, por factos anormais, é que estou aqui. Para me referir a esses factos e para transmitir aos adeptos do FC Porto uma palavra de serenidade. Sei que estão todos indignados, e como dizia Mário Soares, todos têm direito à indignação, mas não podemos ter atitudes impensadas que nos tiram a razão que temos. Já hoje tive oportunidade de ver aos responsáveis a gravidade do que se passou no jogo com o Rio Ave e recebi palavras perfeitamente corretas, sensatas e verdadeiras. Vamos analisar o que se passou, mas é necessário mantermos a serenidade. Isso não significa que não estaremos atentos, concentrados e cada vez mais unidos naquilo que são os interesses do FC Porto", vincou o líder azul e branco, frisando que "não põe em causa nem em dúvida a seriedade de quem anda no futebol."Pelo meio, uma resposta ao pedido do Benfica em importar árbitros estrangeiros: "Quando se pedem árbitros estrangeiros duvida-se da seriedade dos portugueses. Não é isso que resolve o problema, pois os estrangeiros tambem erram. Mas como é possível o Vasco Santos [VAR] não dizer para ver as imagens? Isto prova a incapacidade deste senhor em exercer estas funções."Garantindo que com esta intervenção não pretende influenciar a arbitragem a 10 jornadas do fim, Pinto da Costa manteve as críticas ao VAR da última partida: "Não de maneira nenhuma. Os árbitros têm o VAR, têm cada vez mais ferramentas. O que pergunto é para que serve o VAR? Foi marcado um penálti em Setúbal por indicação do VAR e muito bem. Mas porque é que funciona em Setúbal e não funciona no Porto? O que estava a fazer Vasco Santos no VAR? Não tem capacidade? Estava distraído? Não pode, numa altura destas, ter uma decisão que pode decidir um campeonato, não se pode permitir que uma decisão de um árbitro sonegue dois pontos ao FC Porto"