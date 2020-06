Pinto da Costa revela todos os pormenores da Cidade do FC Porto

Pinto da Costa detalhou ao pormenor esta 5.ª feira um dos principais pontos do programa apresentado pela lista A na corrida às eleições deste fim-de-semana: a prometida Cidade do FC Porto. O candidato à presidência dos dragões diz ter dois tipos de financiamento em perspetiva e ainda não tomou uma decisão por se encontrar em fim de mandato.





"Temos já no concelho de Matosinhos um terreno de 8 hectares, em que o plano diretor já está alterado e o de pormenor já foi aprovado pela Câmara Municipal. Prevê a construção de sete campos de futebol de 11, um deles com 2.500 lugares na bancada, e dois campos de futebol de 7. Terá uma zona residencial para 100 camas e temos dois tipos de financiamento já aprovados. O FC Porto é que terá de optar com qual avançar. Ainda não tomamos essa decisão pois estamos no final de um mandato e entendemos que não o devemos fazer", vincou, pormenorizando a solução financeira:"Poderá ser um financiamento bancário por 10 anos. Temos uma outra opção, com um investidor privado, um investimento a 20 anos, em que ele pagará tudo, terá a responsabilidade total da obra e nós pagaremos um aluguer durante esses anos, sendo que ao fim dos 20 anos todo o complexo passa automaticamente para o FC Porto. Vamos analisar o melhor para o FC Porto. Não é verdade que faltem garantias bancárias. É um empréstimo bancário a 10 anos ou então um investimento de um particular a 20 anos. Pagámos uma renda, que está a ser estudada, e no final desse período passará tudo para o FC Porto."