Pinto da Costa irónico: «Sérgio Conceição ficou a conhecer a Europa: Nápoles, Roma, Sevilha, Madrid...»

Pinto da Costa garantiu que a renovação de Sérgio Conceição com o FC Porto não implicou aumentos salariais. "Se há treinador que não renovou por dinheiro, esse treinador é o Sérgio Conceição", referiu.





"É com uma alegria enorme que hoje selamos este novo contrato. Disse há meses, ali no nosso balneário quando me perguntaram se ele ia ficar, que ia ser o meu treinador enquanto fosse presidente, depois a brincar disse que era até morrer, mas acho que ainda vou viver para novo contrato. Ele disse que sim. Até 5 minutos antes de ser anunciado ontem estavam a falar nas televisões que estava muito difícil a continuidade do Sérgio Conceição no FC Porto. Foi bom que não tivéssemos assinado logo, assim ficou a conhecer a Europa. Nápoles, Roma, Sevilha ou Madrid. No dia 24 de maio disseram que o Sérgio Conceição ia anunciar ao presidente que não ia continuar. Estavam certos, só não acertaram no ano. Vai ser dia 24 de maio mas daqui a muitos anos. Este é o momento de felicidade para nós os dois", disse.E prosseguiu: "Foram 4 anos de êxitos, com alguns percalços inevitáveis para qualquer um, mas que justificaram plenamente a continuidade. Quando se renova por mais três anos é um sinal de confiança mútua do que se quer e que poucos ainda compreenderam. Não sei quanto ganha o Jorge Jesus nem me interessa, mas se há treinador que não renovou por dinheiro, esse treinador é o Sérgio Conceição. Não vai receber nem mais um euro do que recebia no contrato anterior. Houve intenção de denegrir a imagem e passar a imagem que ele ficou porque satisfizemos as suas vontades. É mentira. Não recebe porque nós não demos, não recebe porque isso nunca foi assunto. Sempre disse que ficava pelo FC Porto, pelo projeto, por querer ajudar. Tenho a certeza que vão ser três anos de sucesso. Tenho a certeza que juntos venceremos"