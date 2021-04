Pinto da Costa: «Se tudo for normal, penso que ainda vamos ganhar o campeonato»

Para lá de ter falado de Sérgio Conceição e da Superliga Europeia, Pinto da Costa abordou ainda as contas do campeonato e deixou uma garantia: se tudo for normal, o FC Porto será campeão.





"São todas as jornadas decisivas, são 18 pontos em disputa. Qualquer ponto que se perca dos 18 pode definir campeonato seja para que lado for. Os jogos serão todos difíceis, muitos dos pontos que os primeiros perderam são com os que estão mais abaixo na tabela. Benfica perdeu com Gil Vicente, Sporting empatou com Famalicão. Não se pode dizer este ou aquele jogo... Qualquer ponto que se perca tem o mesmo valor. O Sp. Braga é um concorrente poderoso e que está a fazer uma grande época. O futebol, até pela falta de público, está diferente e isso vê-se nos resultados. Não tem lógica. Na jornada anterior, o Gil ganhou na Luz e o Portimonense venceu em Famalicão, na ronda seguinte, o Portimonense perdeu em casa com Benfica e o Gil Vicente perdeu em casa com o Famalicão… É a falta de público", assumiu o presidente portista, que ainda assim tem uma certa: "Se tudo for normal, penso que ainda vamos ganhar o campeonato".