Pinto da Costa: «Seleção espanhola e Real Madrid também acreditaram em Lopetegui»

Pinto da Costa explicou esta terça-feira por que apostou em Julen Lopetegui em 2014 para o comando técnico do FC Porto, dizendo que acreditava no treinador espanhol, que na segunda-feira foi despedido do Real Madrid. O dirigente azul e branco lembrou, porém, que outros acreditaram depois de si."Eu disse que tinha esperança que íamos virar a página. E tinha. Esteve quase e também sabemos, se não somos incoerentes, o que se passava que também dificultou isso, portanto não retiro uma vírgula. E não fui só eu a acreditar, porque a seleção de Espanha acreditou e são muito mais espertos do que eu; o Real Madrid acreditou e agora não sei se mais alguém vai acreditar… Fui o pioneiro a acreditar e portanto não me sinto isolado", relatou Pinto da Costa na apresentação do seu livro "Até ao Mar Azul".