Pinto da Costa: «Seninho foi muito mais do que o jogo de Manchester»

Pinto da Costa homenageou esta segunda-feira Seninho, antiga glória do FC Porto que faleceu no sábado, aos 71 anos.





"Um grande homem, como atleta, pai, cidadão, amigo. Era uma pessoa invulgar e faz pena vê-lo partir porque o seu exemplo de vida era muito importante para todos. Jogo de Manchester? É uma referência da carreira dele, mas ele foi muito mais do que isso. Marcar aqueles dois golos no estádio do Manchester United não era para qualquer um", afirmou o presidente do FC Porto à margem das cerimónias fúnebres do antigo jogador, onde esteve na companhia de Vítor Baía e Fernando Gomes.Questionado sobre se a goleada de ontem frente ao Belenenses SAD tinha sido dedicada a Seninho, Pinto da Costa foi claro: "Todas as vitórias são dedicadas aos grandes símbolos do FC Porto como Seninho. Foi pena ele ter partido, mas a memoria dele perdurará para sempre".Durante a tarde de ontem, foram muitos os amigos e antigos companheiros de equipa no FC Porto que estiveram na Igreja das Antas, com especial destaque para António Oliveira, com quem partilhou a conquista do título de campeão nacional em 1977/78, bem como António Frasco e Jaime Magalhães, além de outras individualidades ligadas ao FC Porto.