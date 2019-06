Pinto da Costa: «Sérgio Conceição é uma das garantias para enfrentarmos os desafios»

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, salientou a importância de Sérgio Conceição na preparação da nova temporada, sublinhando que os dragões vão ter uma equipa à altura dos desafios. O dirigente falou ainda dos jovens que vão integrar a equipa principal."É com o objetivo de fazer melhor na próxima temporada que todos trabalham, neste momento, no FC Porto. No caso particular do futebol, está a ser constituído um plantel que estará seguramente à altura dos pergaminhos do clube, e que contará com alguns dos jogadores formados no Olival que tanto têm impressionado todos os que os veem jogar", referiu Pinto da Costa na revista 'Dragões'."A liderança da equipa técnica pelo Sérgio Conceição, um treinador já com muitas provas dadas e com uma identificação total com o ADN e o espírito do dragão, é uma das garantias de que o FC Porto terá capacidade para enfrentar os desafios que lhe serão colocados logo a partir de agosto", concluiu o presidente portista.